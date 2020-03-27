Gaziantep´te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Kadir GÜNEŞ-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı. Trafikte seyir halinde olan araçlar suya gömülürken, bazı araçlar ise arızalandı.

Gaziantep´te akşam saatlerinde yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Küsget Sanayi Sitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki altgeçitlere giren araçlar suya gömülünce, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarını iterek sudan çıkardı. Araçları arızalanan sürücüler ise çekici çağırdı. Belediye ekipleri de rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞMustafa KANLI

2020-03-27 20:33:17



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