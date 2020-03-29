KÜSGET ve GATEM’de hummalı dezenfekte çalışması Şehitkamil’de hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KÜSGET ve GATEM’de hummalı dezenfekte çalışması Şehitkamil’de hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

Şehitkamil Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek adına yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarını ilçenin dört bir tarafında aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak KÜSGET ve GATEM bölgelerinde kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

KÜSGET ve GATEM’de hummalı dezenfekte çalışması Şehitkamil’de hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor

Şehitkamil Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek adına yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarını ilçenin dört bir tarafında aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak KÜSGET ve GATEM bölgelerinde kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi, bu kapsamda son olarak Sanayi Mahallesi’nde bulunan KÜSGET ve GATEM bölgelerinde dezenfekte çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesinin başlattığı hijyen seferberliği kapsamında düzenli aralıklarla yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynırları, çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak KÜSGET ve GATEM bölgelerinde bulunan Örnek Sanayi Sitesi, Ayakkabıcılar Sitesi, Halıcılar Sitesi, S.S. Saraciye ve Sayacılar Sitesi, GATEM Toptancılar Sitesi, Fıstıkçılar Sitesi, Nakliyatçılar Sitesi, Oduncular Sitesi, Plastikçiler Sitesi’nde çalışma yürütüldü.
Çalışmalar hafta sonu da devam ediyor
Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız, büyük bir fedakarlık ve özveriyle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayretiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekiplerimiz, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz, bugün Sanayi Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan çeşitli meslek guruplarının hizmet ürettiği alanlarda çalışma yürüttü. Toplam 120 personelimiz, 40 araçla birlikte Sanayi Mahallemizin tamamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Halkımızın sağlığı bizim için çok büyük önem taşıyor. Halkımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede normale döneceğiz. Vatandaşlarımızdan ricam, devletimizin resmi kurumları tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları ve gerekeni yapmalarıdır. Yapılan uyarılar doğrultusunda hareket etmemiz durumunda herhangi bir olumsuz durum yaşamadan korona virüs salgınının önüne geçeriz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) GAZİANTEP - Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP - Otobüsteki 46 kişiye 3 bin ...
Gaziantep’te asılsız korona paylaşımı yapan 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Gaziantep’te asılsız korona paylaşımı yapan 3 kişi ...
Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina
YEREL HABERLER Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 ...
Gaziantep’te seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Gaziantep’te seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza
Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi
Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi
YEREL HABERLER Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi
Milletvekili Taşdoğan’dan sahra hastanesi önerisi
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan sahra hastanesi önerisi
Gaziantep hayalet kente döndü
YEREL HABERLER Gaziantep hayalet kente döndü
Araban’da yaşlılara hizmet sürüyor
YEREL HABERLER Araban’da yaşlılara hizmet sürüyor
Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak'tan
YEREL HABERLER Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi ...
(Görüntülü) Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
Gaziantep’te trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te trafik kazası: 6 yaralı
Sel sularına kapılan çocuğun cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sel sularına kapılan çocuğun cesedi bulundu
Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu
Gaziantep’te yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı evler dezenfekte ediliyor Yedi Başak yaşlıların evini dezenfekte edip gıda ve hijyen paketi verdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı ...
Turkiyenin ilk çadır kamp oteli sağlık çalışanlarına tahsis edildi
YEREL HABERLER Turkiyenin ilk çadır kamp oteli sağlık çalışanlarına ...
(Görüntülü) Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık ...
(Görüntülü) Gaziantep'te fıstık toptancılarını dolandıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te fıstık toptancılarını ...
(Görüntülü) Yağmurda kayan otomobil menfeze düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yağmurda kayan otomobil menfeze düştü
Gaziantep'te, fıstık dolandırıcısı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, fıstık dolandırıcısı yakalandı
Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 ...
Gaziantep'i Korona virüsten sonra dolu ve sel vurdu
YEREL HABERLER Gaziantep'i Korona virüsten sonra dolu ve sel vurdu
Gaziantep'te kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kablo hırsızları önce kameraya sonra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X