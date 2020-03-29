Gaziantep’te asılsız korona paylaşımı yapan 3 kişi adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep’te asılsız korona paylaşımı yapan 3 kişi adliyede

İHA

Gaziantep'te korona virüs nedeniyle toplu mezarlık hazırlandığı ve yakınının korona virüsten öldüğü iddiasıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan 3 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Gaziantep’te asılsız korona paylaşımı yapan 3 kişi adliyede

Gaziantep’te korona virüs nedeniyle toplu mezarlık hazırlandığı ve yakınının korona virüsten öldüğü iddiasıyla video çekerek sosyal medyada paylaşan 3 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüs nedeniyle vefat edenler için toplu mezarlar hazırlandığı yönünde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak halkı korku ve paniğe sevk eden şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda paylaşımları yaptıkları tespit edilen S.D., G.B.O. ve A.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konuyla ilgili olarak Gaziantep Valiliğinden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada hayatını kaybeden Emine Dilsizoğlu’nun korona virüs nedeniyle ölmediği ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Videoda yer verilen yorumlar gerçeği yansıtmamakta olup, korona virüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksel olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Saime Dilsizoğlu isimli şahsın annesi olan 1932 doğumlu Emine Dilsizoğlu, rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesine 27 Mart tarihinde getirilmiş, kendisi acil müdahale esnasında kardiyopulmoner arreste girip yapılan tüm canlandırma işlemine rağmen 18.45’te vefat etmiştir. Söz konusu vatandaşımızdan muayene ve tetkikler esnasında tedbir amaçlı Kovid19 enfeksiyonuna yönelik numune alınmış ve yapılan test henüz sonuçlanmadan vefat olayı gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Vefat eden şahıs korona virüs hastası değil”
Şüpheli vaka olarak değerlendirilen Emine Dilsizoğlu’nun korona virüs testinin negatif çıktığı kaydedilen açıklamada, “Ölüm raporuna doğal ölüm yazılmasına rağmen tedbiren korona virüs hastası gibi işlem yapılmış ve defin işlemi de alınan tedbirler eşliğinde gerçekleşmiştir. Emine Dilsizoğlu’nun kızı olan Saime Dilsizoğlu ise bu defin işleminin gerçekleştiği sırada bu videoyu çekerek yayınlamıştır. 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar korona virüs vakaları için değil normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir. Bununla birlikte vefat etmeden önce kendisine korona virüs testi yapılan Emine Dilsizoğlu isimli vatandaşımızın testi de negatif çıkmıştır. Yani Emine Dilsizoğlu korona virüs hastası değildir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) GAZİANTEP - Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP - Otobüsteki 46 kişiye 3 bin ...
Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina
YEREL HABERLER Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 ...
KÜSGET ve GATEM’de hummalı dezenfekte çalışması Şehitkamil’de hijyen çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER KÜSGET ve GATEM’de hummalı dezenfekte ...
Gaziantep’te seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Gaziantep’te seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza
Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu'ndan esnafa fiyat denetimi
Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi
YEREL HABERLER Şiddetli yağış tarım alanlarını göle çevirdi
Milletvekili Taşdoğan’dan sahra hastanesi önerisi
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan sahra hastanesi önerisi
Gaziantep hayalet kente döndü
YEREL HABERLER Gaziantep hayalet kente döndü
Araban’da yaşlılara hizmet sürüyor
YEREL HABERLER Araban’da yaşlılara hizmet sürüyor
Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak'tan
YEREL HABERLER Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi ...
(Görüntülü) Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı
Gaziantep’te trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te trafik kazası: 6 yaralı
Sel sularına kapılan çocuğun cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sel sularına kapılan çocuğun cesedi bulundu
Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sel sularına kapılan çocuk ölü bulundu
Gaziantep’te yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı evler dezenfekte ediliyor Yedi Başak yaşlıların evini dezenfekte edip gıda ve hijyen paketi verdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı ...
Turkiyenin ilk çadır kamp oteli sağlık çalışanlarına tahsis edildi
YEREL HABERLER Turkiyenin ilk çadır kamp oteli sağlık çalışanlarına ...
(Görüntülü) Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık ...
(Görüntülü) Gaziantep'te fıstık toptancılarını dolandıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te fıstık toptancılarını ...
(Görüntülü) Yağmurda kayan otomobil menfeze düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yağmurda kayan otomobil menfeze düştü
Gaziantep'te, fıstık dolandırıcısı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, fıstık dolandırıcısı yakalandı
Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 ...
Gaziantep'i Korona virüsten sonra dolu ve sel vurdu
YEREL HABERLER Gaziantep'i Korona virüsten sonra dolu ve sel vurdu
Gaziantep'te kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kablo hırsızları önce kameraya sonra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X