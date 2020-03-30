Dünyanın dört bir yanından Gaziantep’e videolu evde kal mesajı

'Çok ama çok özledim'

Dünyanın dört bir yanından gençler video ile Gaziantep’e ‘Evdeysen Bir Fazlayız’ mesajı gönderdi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın başlattığı 'Evdeysen Bir Fazlayız' farkındalık projesi kapsamında Dünya'nın dört bir yanından gençlerin Gaziantep'e gönderdiği mesajlar sosyal medyadan tüm Türkiye'ye yayıldı.

Proje Gaziantep Gençlik Merkezi Liderleri ve Gönüllüleri aynı zamanda birçok milletvekili tarafından sosyal medyada destek bularak Türkiye gündemindeki yerini aldı.

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