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Gülsan Holding’ten anlamlı bağış

İHA

Gülsan Holding, Gaziantep Valiliği tarafından yürütülen gönül seferberliği kampanyasına 3 bin yardım kolisi bağışını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen kampanyaya önemli bir destek verdi.

Gülsan Holding’ten anlamlı bağış

Gülsan Holding, Gaziantep Valiliği tarafından yürütülen gönül seferberliği kampanyasına 3 bin yardım kolisi bağışını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen kampanyaya önemli bir destek verdi.
Gaziantep Valiliği tarafından yürütülen gönül seferberliği kampanyasına da üç bin koli bağışı yaparak sorunların birlikte aşılacağını ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, koronavirüsle mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, millet olarak kenetlenerek el birliğiyle başaracaklarını söyledi.
Dünyayı kasıp kavuran ve her geçen gün büyük bir hızla yayılarak insanlık için büyük tehdit oluşturan koronavirüs salgınına yönelik yürütülen çalışmalara destek veren Gülsan Holding, Gaziantep Valiliği tarafından yürütülmekte olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla sürdürülen gönül seferberliği kampanyasında da yerini aldı. Gülsan Holding 3 bin yardım kolisi bağışını da gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen kampanyaya önemli bir destek verdi. Türkiye’de baş gösteren koruyucu maske sıkıntısına çözüm üreten TİM ve GAİB tarafından yürütülen 30 milyon maske yapımı için nonwoven (Dokumasız kumaş) üretimi gerçekleştiren tekstil firmaları gibi Gülsan Holding de maske yapımı için gerekli desteği vererek diğer firmalarla birlikte üretilen kumaşların Sağlık Bakanlığına bağışlanmasını sağladı.
“Kurallara uyarak birlikte başaracağız”
Salgının insanlık için büyük bir tehlike oluşturduğunu ve alınacak önlemlerle bu sorundan kısa bir süre içerisinde insanların kurtulacağına inandıklarını ifade eden GÜLSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, yaşanan felaket karşısında herkesin üzerine düşenleri yapmak zorunda olduğunu ifade ederek, vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. Gülsan Holding’in bu süreçte gerek hükümete gerekse vatandaşlara yönelik her türlü desteği verdiğini ve bundan sonra da vermeye devam edeceğini ifade eden Topçuoğlu, “Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci el birliğiyle kurallara ve uyarılara uyarak aşabiliriz. Panik yapmaya gerek yok. Gerek içişleri bakanlığımız gerekse Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını harfiyen yerine getirelim, salgının yayılma hızını en azından yavaşlatmış oluruz. Bilim dünyası bu anlamda ciddi bir sınav veriyor. Bizlerin de görevi bu süreçte alınan kararları uygulamaktır. Milletçe başaracağız. Yüzyılımızın en büyük felaketi olan bu salgın bütün dünyayı etkisi altına almış durumda. İnsanlığın bu salgını yeneceğine inanıyoruz. Bizlerde bu anlamda üzerimize düşenleri yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.
30 milyon maskenin dokumasız kumaşı Gaziantepli firmalardan
Yaşanan sıkıntıların aşılması için gerekli tedbirlerin alındığını ve toplumsal kucaklaşma için önemli bir fırsat yakalandığını da sözlerine ekleyen Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, “Salgınla birlikte ortaya çıkan koruyucu maske sorununun çözümü için Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen nonwoven kumaş bağışlama kampanyasına Gaziantep'te nonwoven üretimi gerçekleştiren diğer tekstil firmalarımızla birlikte bizlerde gerekli yardımı yaparak ürettiğimiz kumaşların Sağlık Bakanlığına bağışlanmasını sağladık. Gaziantep Valimiz Davut Gül Başkanlığında yürütülen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak süre sürdürülen gönül seferberliğinde bizlerde üç bin aileye dağıtılmak üzere gerekli gıda paketlerinden oluşan 3 bin koli bağışı gerçekleştirdik. Bu günler elbette yardımlaşma ve dayanışmayla aşılacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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