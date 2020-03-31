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Araban’da dezenfekte edilmeyen yer kalmayacak Başkan Doğru: “Dezenfekte yapılmayan hiçbir hane ve iş yeri bırakmayacağız”

İHA

Araban Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Araban’da dezenfekte edilmeyen yer kalmayacak Başkan Doğru: “Dezenfekte yapılmayan hiçbir hane ve iş yeri bırakmayacağız”

Araban Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ilçeye sıçramasını önlemek amacıyla belediye olarak sıkı önlemler aldıklarını kaydetti. İlçe merkezindeki kamu kurumları, sağlık kuruluşları, camiler, cadde ve sokaklar ile ilçe merkezindeki 9 mahallede dezenfekte çalışmaları yapıldı. 40 kırsal mahalle ve 4 mezrada dezenfekte çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Doğru, “Dezenfekte yapılmayan hiçbir hane ve iş yeri bırakılmayacak. Sabahın ilk saatlerinde dezenfekte çalışmalarına başlayan ekiplerimiz, akşam saatlerine kadar Elif Mahallemizdeki hane ve iş yerlerinde sürdürdükleri dezenfekte çalışmalarının ilk gününde 400 hane ve iş yerini dezenfekte etti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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