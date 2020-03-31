Korona virüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Korona virüs (COVİD 19) salgınından korunmak için ilk olarak bağışıklık sistemini zayıflatan faktörleri hayatımızdan uzaklaştırmak gerektiğini dile getiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirtti. Diyetisyen Harputluoğlu şu önerilerde bulundu:

“Bağışıklık sistemini baskılayan faktörlerin başında stres geliyor. Bununla beraber hareketsiz yaşam, düzensiz uyku, sigara kullanma ve düzensiz beslenme alışkanlıkları vücudun direncini azaltıyor. Sağlıklı bir immün sistem için doğru beslenme alışkanlıkları edinerek, A, E, B ve C vitaminleri ile demir, çinko, selenyum kaynaklarına öğünlerde daha çok yer verilmesi gerekiyor. Besin çeşitliliğine dikkat edilmeli. Tek çeşit beslenme yerine öğünlerinizde süt ve süt ürünlerine, etyumurtakurubaklagil grubu besinlere, sebzemeyvelere, ekmektahıl grubuna birlikte yer vermelisiniz. Kek, pasta, şekerli içecekler, makarna, beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi basit şeker içeren gıdaların sıklıkla tüketilmesi de bağışıklık sistemini baskılıyor. Vücudun günlük şeker ihtiyacını karşılamak için tam buğday ürünleri, kurubaklagiller, meyve, süt ve süt ürünleri tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Protein, vücudun savunma mekanizmasının en önemli parçalarından biridir. Yeterli düzeyde protein alımı vücut direncini arttırmada çok önemli role sahip. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri ve kuru baklagiller iyi protein kaynaklarındandır. Günlük olarak 6090 gram protein tüketmeniz ihtiyacınız için yeterli olacaktır.”

Fazla tüketimin de sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, “Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler içerdikleri antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Yemeklerinizde mutlaka sebzelere yer verip öğün aralarında meyve tüketmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Günlük 5 porsiyon sebzemeyve tüketimi yeterli olacaktır. Öğün aralarında ise bağışıklık sistemini destekleyen E vitamini kaynağı ceviz, fındık, badem, yer fıstığı gibi yağlı tohumlara da yer vermelisiniz” dedi.

Diyetisyen Harputluoğlu, vücuttaki toksinlerden arınmak için su tüketimine dikkat etmek gerektiğini de belirtti.

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