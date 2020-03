Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı Büyükşehir canlı yayınlarla evlere konuk oluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı yürütülen ulusal mücadelede yapılan “Evde Kal” çağrısı sonrası harekete geçti. Büyükşehir, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınlarla birimlerinin daha öncesinde hizmet binalarında yaptığı aktiviteler ve kursları evlere getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’de, her Cuma günü yaptığı “Halk Günü” buluşmalarını sanal ortama aktararak sosyal medya üzerinden canlı yayınla soruları yanıtlıyor istekleri alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘Pandemi’ yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı mücadele devam ederken, “Evde Kal” çağrısıyla sokaklar boşaldı, kurslar ve eğitim faaliyetlerine geçici ara verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tedbirlerle beraber evde kalınan zamanın iyi değerlendirilmesi amacıyla çalışmalarını dijital platformlara taşıdı. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla evde geçirilen zamanın olumlu değerlendirilmesi sağlanıyor.

Kalabalık ortamlarda salgın tehlikesini göz önünde bulunduran Fatma Şahin, vatandaşları sosyal medyadan dinlemeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınla vatandaşlarla buluşan Şahin, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor, merak edilenleri cevaplıyor, talepleri ilgili birimlere yönlendiriyor.

Spor hocaları tarafından sabah sporuyla başlayan canlı yayın akışı yemek tarifleriyle devam ediyor, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (GASMEK) deneyimli ve alanında uzman hocalarıyla Türk İslam Sanatları, sanat ve tasarım, dil eğitimi yapılıyor. Akşamlarıysa 20:0021.00 saatleri arasında çocuklara uyku masalları okunarak son buluyor. Her pazar günü Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleşen “Muzaffer Ceylan’la Vahiy Sohbetleri” de sanal ortama aktarılarak canlı yayınla devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi başlattığı yeni uygulamayla Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek özel gereksinimli bireylere uzaktan eğitime başlanacak. Terapilerin, spor ve atölye eğitimlerinin bireyselleştirilmiş eğitim planlarına yönelik uzman eğitimciler tarafından uygulamalı çekilen videolar ve online eğitimler merkezdeki öğrencilere sunularak uzaktan devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.