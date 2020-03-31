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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şahinbey Belediyesi'nden yardım santrali

İHA

Şahinbey Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atıp Call Center (çağrı merkezi) sistemi kurarak sadece yardıma ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini kurulan çağrı merkezi sistemi üzerinden en kısa sürede karşılıyor.

Şahinbey Belediyesi'nden yardım santrali

Şahinbey Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atıp Call Center (çağrı merkezi) sistemi kurarak sadece yardıma ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini kurulan çağrı merkezi sistemi üzerinden en kısa sürede karşılıyor.
Şahinbey Belediyesi Korona virüsü salgınından dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını 20 kişilik Call Center (çağrı merkezi) sistemi ve Şahinbey Belediyesi internet sitesindeki talep formu üzerinden alıyor. Yeni kurulan Call Center (çağrı merkezi) sistemi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri hızlı bir şekilde alınıp yapılan değerlendirmeler sonucunda ailelerin talepleri adreslerine ulaştırılıyor. 20 kişilik ekiplerle ailelerin evlerine giden Şahinbey Belediyesi ekipleri talep edilen malzemeleri ailelerin evlerine teslim ediyor.
Talepleri adreslerine teslim ediyoruz
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Korona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde hassas bir dönemden geçiyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Daha önce 93.750 vatandaşa sosyal marketimiz aracılıyla yardımda bulunduk. Sosyal marketimiz aracılığıyla yaptığımız yardımlar devam ediyor. Şimdi ise gıda paketi yardımı yapıyoruz. Ekiplerimiz yeni kurmuş olduğumuz Call Center (çağrı merkezi)’ni arayan ve Şahinbey Belediyemizin internet sitesindeki talep formunu dolduran vatandaşlarımız yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonunda, ekiplerimiz en kısa sürede ulaşarak ihtiyaçlarına cevap veriyorlar. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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