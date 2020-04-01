Geceyi şimşekler aydınlattı

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Gaziantep’te gece boyunca yoğun sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Gaziantep’te günlerdir etkili olan sağanak yağış gece boyunca da yoğun şekilde devam etti. Sağanak yağışla birlikte etkili olan gök gürültüsüyle çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Şimşeklerin geceyi kapkaranlık geceyi gündüze çevirdiği anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yağış nedeniyle kentin pek çok noktasında da cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak yağışın yolları göle çevirmesi vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

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