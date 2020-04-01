Gaziantep Üniversitesi Target TTO patantlerin teknoloji lisanslamasında Türkiye ikincisi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep Üniversitesi Target TTO patantlerin teknoloji lisanslamasında Türkiye ikincisi oldu

İHA

Türkiye'deki patent başvuru ve tescillerini değerlendiren Patent Effect'in 'Türkiye'nin Patent Haritası' yayınlandı. Türkiye'de faaliyet gösteren yerli firmalar, üniversiteler ve kişilerin yaptığı patent başvurularının değerlendirildiği haritada Gaziantep Üniversitesi, 71 patent başvurusuyla 7. sırada yer aldı. Gaziantep Teknopark ise patent başvurularının ticarileştirilmesini sağlayan teknoloji lisanslamasında Türkiye'de 2. olarak müthiş bir başarıya imza attı.

Gaziantep Üniversitesi Target TTO patantlerin teknoloji lisanslamasında Türkiye ikincisi oldu

Türkiye’deki patent başvuru ve tescillerini değerlendiren Patent Effect’in ‘Türkiye’nin Patent Haritası’ yayınlandı. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli firmalar, üniversiteler ve kişilerin yaptığı patent başvurularının değerlendirildiği haritada Gaziantep Üniversitesi, 71 patent başvurusuyla 7. sırada yer aldı. Gaziantep Teknopark ise patent başvurularının ticarileştirilmesini sağlayan teknoloji lisanslamasında Türkiye’de 2. olarak müthiş bir başarıya imza attı.
Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin başarılı çalışmaları sonucu özellikle patent ve lisanslama konusunda son derece önemli bir başarı sağlandığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “GAÜN Target TTO daha önce de Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Havuzu’nda birinciliği tam puan ile kazanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın En Hızlı Gelişim Gösteren 2. teknoparkı olmayı da başarmıştı. Teknoparkımız, bu başarısından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey tarafından plaketle ödüllendirilmişti” dedi.
Türkiye’de faaliyet gösteren yerli firmalar, kurumlar, üniversiteler ve kişiler tarafından yapılan patent başvurularından yayınlanan başvuruların sahiplerinin değerlendirildiği ‘7 Birinci Top 10 Üniversiteler’ listesinde 71 başvuruyla 7. sırada yer almayı başardığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Gür, “Başvuru sıralamasında il olarak da Gaziantep ise 10. sırada listeye girdi” ifadelerini kullandı.
“Havacılıkta 1, otomotivde 2. sıradayız”
Teknoparkların patent performanslarına göre değerlendirildiği listede ise Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknopark Gaziantep’in 27 ‘Patent/Faydalı Model’ başvurusuyla 10. sırada yer alma başarısını gösterdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, açıklamasının devamında, “Üniversitemiz teknolojilerin kategoriler halindeki değerlendirmesinde de başarılı sonuçlar aldı. Nitekim, Havacılık Teknolojileri Kategorisi’nde 9 başvuruyla ‘Top 10 Üniversiteler’ sıralamasında 1.Otomotiv Patent Başvurusu değerlendirmesindeki İTÜ ile birlikte 9 patent başvurusu yaparak 2. olduk. Üniversitemiz Gıda İçecek Teknolojileri Kategorisi’nde de yedinci olma başarısını gösterdi. Gerek, otomobil gerekse havacılık sektörünün günümüzdeki önemi dikkate alındığında üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi’nin elde ettiği başarının önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.
Lisanslamada alkışlık başarı
Patent başvurusunun yan sıra, bu patentlerin ticarileştirilmesinin de son derece önemli olduğunun altını çizen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, toplam 60 patentin lisanslama/devir işlemlerine göre yapılan performans değerlendirmesinde de Gaziantep Teknopark’ın ODTÜ’nün ardından ikinci sırayı aldığını belirterek, “Patent başvuru sayısı kadar, dikkate alınması gereken bir kıstas da patentlerin ticarileştirilmesi kısmıdır ki GAÜN Teknopark lisanslamada Türkiye genelindeki toplam 60 lisanslanan patentin 7’sine imza atarak ODTÜ’nün ardından Türkiye ikinciliğini elde etmiştir. Bu başarılarıyla da Gaziantep’in patent başvurusu sıralamasında Türkiye’nin 10. ili olmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Patent ve lisanslama konusundaki bu başarılarından dolayı Target TTO’daki çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Gaziantep Üniversitesi olarak Gaziantep’in en iyi yerlerde olması konusundaki katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geceyi şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER Geceyi şimşekler aydınlattı
İzinsiz yolculuğa 3 bin 150'şer TL ceza, 14 gün karantina
YEREL HABERLER İzinsiz yolculuğa 3 bin 150'şer TL ceza, 14 gün ...
Başkan Şahin, Vali Gül ile işçi servislerini denetledi Büyükşehir zabıta işçi servislerinde ateş ölçümüne başladı
YEREL HABERLER Başkan Şahin, Vali Gül ile işçi servislerini ...
Şahinbey Belediyesi'nden yardım santrali
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi'nden yardım santrali
Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı Büyükşehir canlı yayınlarla evlere konuk oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza ...
Belediye Başkanı Doğru, Gözüaçık ve Keser’i unutmadı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğru, Gözüaçık ve Keser’i unutmadı
GTO yüz koruyucu siperliği üretip hibe edecek
YEREL HABERLER GTO yüz koruyucu siperliği üretip hibe edecek
Gaziantep’te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
(Görüntülü) Gaziantep'te 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te 'koronavirüs' sessizliği
Şehitkamil’den sağlık için yoğun mesai Şehitkamil’de korona virüsle etkin mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Şehitkamil’den sağlık için yoğun mesai Şehitkamil’de ...
(Görüntülü) İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de spor ve oyun alanları ...
Yaşam Koçu’ndan evde kalan ailelere iletişim tavsiyeleri Yaşam Koçu Hacer Bülbül: “Vakit ayırmıyor şikayeti yerini çok vakit ayırıyor şikayetine bıraktı” “Tüketim kültürü azalacak”
YEREL HABERLER Yaşam Koçu’ndan evde kalan ailelere iletişim ...
İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı
YEREL HABERLER İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ...
Gaziantep´te 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER Gaziantep´te 'koronavirüs' sessizliği
Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü
YEREL HABERLER Gazeteci Vahittin Bozgeyik'in 15. ölüm yıl dönümü
Korona virüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin
YEREL HABERLER Korona virüse karşı bağışıklığınızı güçlendirin
(Görüntülü) Nurdağı'nda koronavirüs kontrolü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Nurdağı'nda koronavirüs kontrolü
Araban’da dezenfekte edilmeyen yer kalmayacak Başkan Doğru: “Dezenfekte yapılmayan hiçbir hane ve iş yeri bırakmayacağız”
YEREL HABERLER Araban’da dezenfekte edilmeyen yer kalmayacak Başkan ...
Refakatçi olduğu hastanede maske dikmeye başladı
YEREL HABERLER Refakatçi olduğu hastanede maske dikmeye başladı
Kurallara uymayan 21 işletme kapatıldı
YEREL HABERLER Kurallara uymayan 21 işletme kapatıldı
(Görüntülü) Refakatçi olduğu hastanede maske dikmeye başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Refakatçi olduğu hastanede maske dikmeye ...
Seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza
Gaziantep'te yasak yolculuğa ceza ve karantina
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasak yolculuğa ceza ve karantina
Başkan Şahin GASMEK’te maske dikti Şahin: “1 hafta içinde şehrin maske ihtiyacı karşılanacak”
YEREL HABERLER Başkan Şahin GASMEK’te maske dikti Şahin: “1 hafta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X