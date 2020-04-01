İslahiye'de, semt pazarına gelenlerin ateşi ölçüldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, pazar yerine girişlerde, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Polisler de alışveriş yapanları megofonla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Koronvirüs salgını sonrası İslahiye'de kurulan pazar alanında tedbirler artırıldı. Dezenfekte edilen pazar alanına gelenlerin, giriş noktasında polisler tarafından ateşleri ölçüldü. Ateşi olmayanların pazara girmelerine izin verilmedi.
Ürünlere temasa izin verilmeyen pazarda, koruyucu tulum giyen polisler, megafonlarla vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-04-01 12:31:09
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