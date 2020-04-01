(Görüntülü) İslahiye'de ihtiyaç sahiplerine ödemeler başladı

GAZİANTEP?in İslahiye İlçesinde, 4 bin 190 ihtiyaç sahibine bin TL yardım parası ödenmeye başlandı. Ödemeleri almak için PTT'ye gelenlerin sosyal mesafeyi koruması için görevliler önlem aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İhtiyaç sahiplerine ödenecek bin TL yardım parası İslahiye PTT şubesinde ödenmeye başlandı. İhtiyaç sahibi 4 bin 190 kişi verilen yardım parasını almak için sabah saatlerinden itibaren PTT önüne geldi. Burada önlem alan görevliler, koronavirüs salgını nedeni ile vatandaşların aralarında sosyal mesafeyi koruması için birer metre mesafe ile durmalarını istedi. Şube önünde bariyerler ile önlem alan zabıta ekipleri de vatandaşlara aynı uyarıda bulunurken, polis araçlarından da megafonla sosyal mesafenin önemini vurgulayan anonslar yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep

2020-04-01 16:40:16



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