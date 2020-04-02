Gaziantep'te 'sosyal mesafe'siz kuyruk

Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´te, PTT şubesi önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler, sıradakileri, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye yapılan 1000 liralık ödemelerin ardından ikinci günde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Gaziantep´te bulunan birçok mahalledeki PTT şubesi önüne gelenler, para çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sıradakilerin 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler ise kuyruktakileri, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2020-04-02 15:01:24
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