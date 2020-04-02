Dünya Otizm Farkındalık Günü Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Tanının erken konması ve uygulanacak rehabilitasyon programıyla otizmli bireyleri hayata dahil edebiliriz”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, tanının erken konması ve uygulanacak rehabilitasyon programıyla otizmli bireylerin hayata dahil edilebileceğini kaydetti.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “Yaşamın genellikle ilk 3 yılında görülmeye başlayan ve yaşam boyu süren otizm hastalık olarak yanlış algılanmakta. Bu da bu bireylerin gelişmesindeki en büyük engellerden biri olmaktadır” dedi.

Nedeni tam olarak bilinmeyen otizmde, duygusal tepkiler göstermeme, iletişim kuramama, aynı sözcüklerin tekrarlanması, hayali oyunlar oynama, aynı hareketlerin sürekli ve rutin olarak tekrarlanması, göz teması kuramama gibi farklı belirtilerin olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıkların da otizme eşlik edebileceğini ifade etti.

“Otizm tanısı konulan çocuklarımızın, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için sadece aileler değil, toplumlar da üstlerine düşeni yapmak zorundadır” diyen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Aileler bunun bir hastalık değil, yaşam boyu sürecek bir rahatsızlık olduğun kabul ederek hem kendileri hem de çocukları için gerekli tedavi ve rehabilitasyonu profesyonel kişilerden almalıdır. Çünkü otizmde erken konulacak tanı ve tedavi yaşam kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır”.

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