Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

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Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 5 yıl 9 ay, diğerinin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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