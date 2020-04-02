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Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

İHA

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 5 yıl 9 ay, diğerinin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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