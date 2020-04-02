MMT Amerikan Hastanesi ‘kalbe dokunuyor’

Özel MMT Amerikan Hastanesi yönetimi aldığı kararla “Kalbe Dokun, Gönül Kazan” kampanyasına 500 adet gıda kolisi ile destek oldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül öncülüğünde, “Kalbe Dokun, Gönül Kazan” sloganı ile başlatılan kampanyaya destek artarak devam ediyor. Özel MMT Amerikan Hastanesi yönetimi de aldığı kararla kampanyaya 500 adet gıda kolisi ile destek oldu. Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak olan yardım paketlerinde temel gıda maddeleri yer alıyor. Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getirerek, bu dönemde yardımlaşma ve dayanışmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Taşdelen, “Sağlığımızı tehdit eden virüs salgını ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde yavaşlamasına neden oldu. İşini, ekmeğini kaybeden insanlar oldu. Biz Özel MMT Amerikan Hastanesi olarak hiçbir personelimizi bu zor zamanda mağdur etmedik. Hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Böyle bir ortamda yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini göstermemiz gerek. Bu süreçte hiçbir insanımızın aç ve açıkta kalmaması çok önemli. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir dinin mensupları olarak herkesin bu kampanyaya imkanları ölçüsünde destek olması gerekiyor” dedi.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu olarak her zaman milletin yanında olmaya devam edeceklerini de hatırlatan Ali Taşdelen, “Ülkemiz ve milletimiz varsa bizler de varız. MMT Amerikan Hastanesi olarak daha önce olduğu gibi yine milletimizin ve devletimizin yanında olduk. Yaşanacak gelişmelere göre yeni kararlar alarak, bu zorlu süreçte her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye, birlik ve beraberliğini koruduğu sürece bu zorluğu da en az etki ile atlatacaktır” diye konuştu.

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