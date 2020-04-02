Gaziantep Ticaret Borsası 20 bin adet yüz siperliği üretecek GTO tarafından üretilen yüz siperlikleri Gaziantep ve Kilis’te sağlık çalışanlarına dağıtılacak

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), korona virüs (Kovid19) ile mücadeleye bu kez de yüz siperliği üretimi ile destek verecek. GTO, iştiraklerinden GETHAM Tasarım ve Modelleme Merkezinde Gaziantep ve Kilis’teki sağlık çalışanları için yüz siperliği üretecek.

Daha önce GETHAM’ın Kovid19 ile mücadele sürecinde üreteceği plastik parçalarla sağlık sektörüne destek vermeye hazır olduğunu açıklayan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bu kez de 20 bin adet yüz siperliğini üreterek sağlık çalışanlarına hibe edeceklerini söyledi.

GETHAM’da tasarlanıp üretilen siperliği ilk önce Gaziantep Valisi Davut Gül ile paylaşarak üretim ve hibe koordinasyonunu yaptıklarını belirten Başkan Yıldırım, “Tüm dünya toplumları olarak yaşamın her alanını derinden etkileyen Kovid19 ile mücadele ediyoruz. Gaziantep Ticaret Odası olarak da maddi manevi bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor, tüm imkânlarımızı süreci en az zararla atlatabilmek için seferber ediyoruz. GETHAM’da tüm teknolojik imkânları kullanarak sağlık sektörünün ihtiyacı olan ürünler geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

20 bin adet üretmeyi planladıklarını ifade eden Yıldırım, “Odamız, GETHAM A.Ş. ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliği ile Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) desteğinde ilk aşamada 20 bin adet yüz siperi üretimi planlıyoruz. Sağlık çalışanlarının kullandığı yüz siperleri en hızlı şekilde üretip Gaziantep ve Kilis’teki hastanelere, İl Sağlık Müdürlüklerimiz kanalıyla hibe edeceğiz. Dileğimiz daha fazlasına ihtiyaç duyulmadan sürecin sonlanması ancak ihtiyaç olduğunda üretime devam ederek sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Piyasadakilerden farklı”

Üretilecek yüz siperlerinin hali hazırda kullanılan ve üretilenlerden farklı olduğuna dikkat çeken Tuncay Yıldırım, “Ürettiğimiz siperler kullan at değil, hijyenik bir şekilde birden fazla kullanıma olanak sağlayan bir model. Önündeki asetat değiştirilerek uzun süre kullanım imkânı sunuyor. Biz devletin desteği ile kurulan GETHAM Tasarım ve Modelleme Merkezimizin üretim ve teknoloji gücünü milletimiz için seferber ettik. Bu noktada Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)’e de iş birliği için teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte herkesin aynı gemide olduğunu unutmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

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