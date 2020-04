GSO Başkanı Ünverdi'den kısa çalışma ödeneği değerlendirmesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, korona virüs (Covid19) salgının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için alınan ekonomik tedbirler kapsamında hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili TRT Çukurova Radyosu’na değerlendirmelerde bulundu.

Cem Kurtçu’nun sunduğu Akdenizden Toroslara Programı’na telefonla bağlanan Adnan Ünverdi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de korona virüs salgını ile her anlamda mücadeleye devam edildiğini söyledi.

Sağlık öncelikli olmak üzere yaşamsal faaliyetlerin bir şekilde sürmesi gerektiğinin altını çizen Adnan Ünverdi, “Bunun için de ekonomimizi ayakta tutmak durumundayız. Devletimiz de covid19’un ekonomiye etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık ekonomik istikrar kalkanı paketini açıkladı. KGF destekli ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’, düşük faizli, ödemesiz dönemli ‘İş’e Devam Desteği’, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ve farklı alanlarda bu zor günleri atlatmamıza katkıda bulunacak adımlar ve destekler can suyu olması ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Üst kuruluşumuz olan TOBB’un konuyla ilgili çabalarını biliyoruz. Bu manada TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve konuya hassasiyetlerinden dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a, ilgili Bakanlıklarımıza ve Kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kısa çalışma ödeneğinin işveren ve çalışan açısından şirketlere destek sağladığını ifade eden Ünverdi, “Kısa çalışma ödeneği genel ekonomik koşullar sebebiyle şirketler faaliyetini kısmen durdurduğu ya da durdurduğu durumlarda veriliyor. Covid19 da mücbir sebepler arasına alındı ve Covid19’dan etkilenen işletmelere devletimiz destek veriyor. Burada işçi ve işverenin korunması hedefleniyor. İşverenimiz aldığı destekle yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ederken, çalışan da maaşını kaybetmemiş oluyor. Tabi burada en önemli amaç istihdamın devam etmesini sağlamaktır. Böylesi zor bir dönemde insanımızın işine devam etmesi, üretimin sürmesi her zamankinden çok daha önemlidir. İşçi, işveren hepimiz aynı gemideyiz. Bu zor günleri de iş inşallah kamunun desteğiyle, işçi ve işveren hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma ödeneğine sektör ayrımı olmaksızın her sektörden başvuruda bulunulabildiğini dile getiren Ünverdi, “Burada 3 ay boyunca yani Nisan, Mayıs ve Haziran sonuna kadar işletmeler bundan faydalandırabiliyorlar. Kısa çalışma ödeneği başvurusu işveren tarafından İŞKUR'a elektronik ortamda yapılıyor. İşveren bu başvuruyu yaparken mücbir sebepleri ortaya koyarak ve kendi işletmesinde çalışan işçilerin sıralamasını yapıyor. Geçmişe dönük olarak 450 gün sigortalı olan ve halihazırdaki başvuruda bulunulan işletmede 60 gün çalışan işçilerin listesi yapılarak elektronik olarak İŞKUR'a işveren tarafından başvuruda bulunuluyor. Önceden gün sayısının daha fazla olması gerekiyordu, yapılan çalışmalarla daha fazla kişinin faydalanabilmesi için şartlar kolaylaştırıldı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.