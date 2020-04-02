Vatandaşlara seyyar satıcı uyarısı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in Araban ilçesinde Belediye başkanı korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen seyyar satıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, Korona virüs (KOVİD19 ) salgını tehdidine karşı vatandaşları uyararak salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, ilçesi dışından gelen çerçi adı verilen seyyar satıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Doğru, ilçe merkezi ile bağlı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ikamet alanlarında satış yapmak üzere gelen seyyar satıcılar ile sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.