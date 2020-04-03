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TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’dan gıda sorunu ile ilgili açıklama “Türkiye’de gıda sorunu yaşanmaz” “Bu zorlu süreçte üretim ve tedarik zincirimizin devamlılığı için var gücümüzle çalışıyoruz”

İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ihracat rakamlarını değerlendirerek, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de herhangi bir gıda sorunu yaşanmayacağını açıkladı.

TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’dan gıda sorunu ile ilgili açıklama “Türkiye’de gıda sorunu yaşanmaz” “Bu zorlu süreçte üretim ve tedarik zincirimizin devamlılığı için var gücümüzle çalışıyoruz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ihracat rakamlarını değerlendirerek, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de herhangi bir gıda sorunu yaşanmayacağını açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2020 yılının ilk çeyreğinde sektörde Türkiye genelinden 199 ülkeye toplam 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Altunkaya, dünyayı etkisi altına alan ve insanlığı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması gerektiğini, birçok konuda Türkiye’nin kendi kendisine yetecek güçte olduğunu ve vatandaşların evde kal çağrılarına uyması gerektiğini söyledi.
2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen sektörel ihracatı değerlendiren Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle ihracatta yavaşlama olsa da alınan tedbirlerle birlikte ihracatın sürdüğünü vurguladı. Altunkaya, Türkiye genelinde yılın ilk üç aylık döneminde Türkiye genelinden 199 ülkeye toplam 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.
Altunkaya, salgının önlenmesi için alınan tedbirlere vatandaşların uyması gerektiğini, gıda konusunda Türkiye’nin herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını, sektörle ilgili ihracatın alınan önlemler ve kontrollü geçiş sistemiyle süreceğini de ifade etti. Altunkaya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Son bir aydır etkisini gösteren ve dünyayı adeta esir eden korona virüs salgını elbette birçok sektörü etkilemiştir. Ancak bizler üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracatımıza devam etmek, insanların en önemli ihtiyacı olan gıda arzımızı sürdürmek zorundayız. Salgına karşı alınan önlemler ve sınırlardaki kontrollü geçişlerle ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine göndermeye devam ediyoruz. Ülkemizde vatandaşlarımızın gıda konusunda panik yapmasına gerek yok. Herkese yetecek kadar ülkemizde gıda maddeleri mevcut. Yeter ki vatandaşlarımız alınan önlemlere ve kurallara uymaya devam etsin. Bu sürecin kısa bir süre içerisinde atlatılacağına ve bilim dünyasının salgını önlemeye yönelik önemli adımlar atacağına inanıyoruz” dedi.

199 ülkeye 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık hububat ihracatı
2020 yılının ilk üç aylık döneminde Türkiye’den 199 ülkeye toplam 1 milyar 810 milyon 518 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına imza atıldığını ifade eden Altunkaya, 2020 Mart ayında da ülkemizden 633 milyon 355 bin dolar değerinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatı yapıldığının altını çizdi.
2020 Mart ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 168 milyon 842 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Altunkaya, 2020 yılının ilk üç aylık döneminde Güneydoğu’dan yapılan toplam sektör ihracatının da 494 milyon 545 bin dolar olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye genelinde en fazla sektör ihracatının sırasıyla Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve Amerika’ya yapıldığını belirten Altunkaya, bu süreçte en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin ise sırasıyla Irak, Birleşik Devletler, Yemen ve Suudi Arabistan olduğunu söyledi. Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hububat ve bakliyat ürünlerine sahip olunduğunu, bu ürünlerden elde edilen mamullerin sadece Türkiye'ye değil, birçok ülkeye yeteceğini bildirdi.
Sektörel ihracatın ürün bazında un, makarna, bitkisel yağlar, pasta ve pastacılık ürünleri, kakaolu mamuller, şeker ve şekerli mamuller, yağlı tohumlar ve mamulleri, mercimek, bulgur, margarin, irmik, baharat çeşitleri, yemler, nohut, fasulye gibi ürünlerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Mahsum Altunkaya, bu zorlu günlerde üretim ve tedarik zincirinin aksamadan sürdürülebilmesi için var güçleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini de aktardı.

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