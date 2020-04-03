Gaziantep'te sahte dezenfektan operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs salgınını fırsat bilerek kaçak dezenfektan üreten ve etil alkol stoklayarak fahiş fiyat ile piyasaya süren 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 ton sahte dezenfektan ve deterjan ile 9 bin 267 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Oğuzeli ilçesi ile kent merkezinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 840 bin lira olan 12 ton sahte dezenfektan ve deterjan ile 9 bin 267 litre etil alkol ele geçirildi.
Sahte ürünler ile etil alkole el koyan jandarma ekipleri, V.F., M.E.K., M.G., M.U., İ.A., H.S. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-04-03 17:30:26
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