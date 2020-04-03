Gaziantep'te sahte dezenfektan operasyonu: 7 gözaltı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs salgınını fırsat bilerek kaçak dezenfektan üreten ve etil alkol stoklayarak fahiş fiyat ile piyasaya süren 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 ton sahte dezenfektan ve deterjan ile 9 bin 267 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Oğuzeli ilçesi ile kent merkezinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 840 bin lira olan 12 ton sahte dezenfektan ve deterjan ile 9 bin 267 litre etil alkol ele geçirildi.

Sahte ürünler ile etil alkole el koyan jandarma ekipleri, V.F., M.E.K., M.G., M.U., İ.A., H.S. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-04-03 17:30:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.