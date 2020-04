Çocukları korona virüsten koruma yöntemleri

Dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün yayılımını hızlandıran yeni tip korona virüse karşı yaşlı ve kronik hastalar için önemler alınırken, uzmanlar çocukların nasıl korunacağı konusunda da açıklamada bulundu.

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Mahsereci, çocuklar için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Dünya genelinde 1 milyon hastanın olduğunu ve virüsten kaynaklanan ölümlerin her geçen gün arttığını belirten Dr. Mahsereci, “Korona virüsü nedeniyle ebeveynler özellikle çocukları için oldukça kaygılı. Birçok ülkede önlem amaçlı okullar tatil edilirken, çalışan ebeveynler de evden çalışmaya veya çocuklarıyla sosyal mesafelerini korumaya çalışmaktadır” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Mahsereci, korona virüsün çocukları nasıl etkilediğine dair sorulara yanıt verdi. “Yeni korona virüsü ile (Kovid19) ilgili en çok tartışılan etkenlerden biri de virüsün çocuklar açısından tehdit oluşturup oluşturmadığı yönünde” diyen Dr. Mahsereci, “Bazı uzmanlar Kovid19'un çocukların yetişkinlerden daha hafif semptomlar yaşadığını belirtirken, bazı uzmanlar da çocuklar ve gençler için itinalı davranılması gerektiği ve gerekli önlemlerin alınmasını vurgulamaktadır. Çünkü hastalığa yakalanmak dışında başkalarına bulaştırma riskleri oldukça fazla. Virüs bağışıklık sistemi çok zayıf olan çocuk ve gençlerde hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabilir” ifadelerini kullandı.



“Çocukları dengeli besleyin”

Korona virüs ile ilgili önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Mahsereci, ailelere önerilerde bulunarak, “Çocuklarda bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması için dengeli ve sağlıklı beslenme son derece önemlidir. Düzenli uyku, balkonda egzersiz ve hijyen bu süreçte çocuğunuzla iletişimi kolaylaştırmaktadır. Çocuklarınızın ellerini sabunla en az 20 saniye düzenli olarak yıkamasını sağlayın. Çocuğunuza yıkanmamış ellerle gözlerine, burnuna ya da ağzına temas etmemesi gerektiğini anlatın. Ellerini düzenli olarak yıkamasını sağlayamıyorsanız, dezenfektan yardımı ile ellerini detaylı biçimde temizleyin. Çocuğunuzun yemek yediği masayı ve evdeki oyun alanlarını silin. Çocuğunuzun enfeksiyonu olan kişilerle yakın temasından kaçının. Hasta olan yakınınızın maske takması gerektiğini hatırlatın. Bir süre misafir kabul etmeyin ve çocuğunuzu kalabalık alanlara götürmeyin. Mümkün olduğunca çocuğunuzla evde vakit geçirmeye çalışın, onlarla oyunlar oynayın” dedi.



“Bağışıklık güçlendiriciler korona virüsünde önerilmiyor”

“Çocuğunuza, öksürürken ya da hapşırırken ağzını ve burunlarını kapatmaları gerektiğini öğretin” diyen Dr. Mahsereci, “Mendil yoksa, ağız ve burunlarını kollarının iç yüzüyle örtmeleri önerin. Çocuğunuzun bol bol sıvı tüketmesini sağlayın. Çocuğunuza C, D vitamini ve çinko kullanılabilir fakat bağışıklık güçlendiriciler korona virüsünde önerilmiyor. Evinizi saat başı ve günde en az 10 defa havalandırın” önerilerinde bulundu.

