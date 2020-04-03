Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında 4 Nisan tarihinden önce eylem yapacakları şeklinde ihbar bulunan 4 şüpheli gözaltında alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN

2020-04-03 20:00:54



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