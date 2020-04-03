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Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

DHA

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında 4 Nisan tarihinden önce eylem yapacakları şeklinde ihbar bulunan 4 şüpheli gözaltında alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-04-03 20:00:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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