Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK mensubu yakalandı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Nisan 2020 tarihinden önce eylem yapacakları şeklinde ihbar kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.