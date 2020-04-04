Gaziantep´te giriş-çıkışlar kapatıldı



Mustafa KANLI/GAZİANTAP (DHA)İÇİŞİLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Gaziantep´te tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili güvenlik güçleri tarafından Gaziantep´e diğer şehirlerden girişini sağlayan yollarda kontrol noktası oluşturuldu. Saatler 00.00'ı gösterdiği zaman yollar barikatlarla kapatıldı.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK İSTEYENLER GERİ DÖNDERİLDİ

Oluşturulan kontrol noktalarından Gaziantep'in doğu kentlerine ulaşımının sağlandığı yol trafik polisleri tarafından barikatla kapatarak saatler 00.00'dan sonra şehre giren vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hatırlatılarak geri gönderildi.

Geri dönen yolcular, yasağı bilmediklerini ve öğrendikten sonra geri döneceklerini ifade ederek uygulamaları desteklediklerini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-04-04 02:09:26



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