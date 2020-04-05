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Araban Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Araban ilçe Belediye ekipleri, ilçenin tüm kırsal mahalleleri ve mezralarında başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Araban Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Araban ilçe Belediye ekipleri, ilçenin tüm kırsal mahalleleri ve mezralarında başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, korona virüs salgınının ilçeye sıçrayıp yayılmasını önlemek amacıyla belediye olarak ilçe merkezi, kırsal mahalleler ve mezralarda ‘’Dezenfekte edilmeyen yer kalmayacak’’ sloganı ile ilçe genelinde aldıkları sıkı önlemler kapsamında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
İlçe merkezindeki 9 mahallede dezenfekte çalışmalarının tamamladıktan sonra ilçeye bağlı 40 kırsal mahalle ve 4 mezrada başlatılan dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Doğru, ’’Araban Belediyesi olarak virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günde beri oluşturduğumuz özel ekiplerle bugüne kadar aralıksız olarak sürdürdüğümüz yeni tip korona virüs salgının ilçemizde de bulaşıp yayılmasını önlemek için başlattığımız dezenfekte uygulamamızdaki ilaçlamalarda insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanmaktayız. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekipler ile ilçedeki tüm kırsal mahalleler ve mezralarımızda dezenfekte yapılmayan hiçbir hane ve iş yeri bırakılmayacak şekilde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Sabahın ilk saatlerinde dezenfekte çalışmalarına başlayan ekiplerimiz, akşam saatlerine kadar kırsal mahallelerimiz ve mezralarımızda tüm hane ve iş yerlerinde sürdürdükleri dezenfekte çalışmalarımı kesintisiz olarak sürdüreceğiz. İlçe merkezinde başlattığımız çalışmalarımıza ilçemizin büyük kırsal mahallelerinde başlattığımız ve mezralarda sürdürdüğümüz çalışmalarımız tamamladıktan sonra yeniden ilk başladığımız yerleşim yerlerimizden başlayarak yeni baştan dezenfekte çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.
Belediye olarak ciddi tedbirler alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Doğru, ‘’Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konudur. Tüm vatandaşlarımızın yeni tip KOVİD19 salgınından etkilenmeden atlatması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hassas süreçte görevimin başındayım. Ben vatandaşlarımı çok seviyorum. Tüm Arabanlı hemşehrilerime kurallara ve tedbirlere uydukları için çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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