Kaymakam Mutlu uygulama noktalarında incelemelerde bulundu

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Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, trafik uygulama noktalarını ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçenin kuzeyinde geçen GaziantepAdıyaman karayolu üzerindeki uygulama noktasını ziyaret etti. Jandarma ve polis ekiplerini ziyaret eden Mutlu, uygulama noktalarında görev yapan personele tatlı ikram etti. Mutlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak yoğun çalışmalarından dolayı polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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