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İngiltere'deki ailesinin yanına gitti, koronavirüse yakalandı

DHA

İngiltere'deki ailesinin yanına gitti, koronavirüse yakalandı


GAZİANTEP, (DHA)İNGİLTERE'deki eşi ve 2 çocuğunun yanına giden Gaziantep KOSGEB İl Müdürü Sadık Gözek, sosyal medya hesabından kendisi ile eşinin koronavirüse yakalandığını açıklayıp, yaşadıklarını anlattı.
KOSGEB İl Müdürü Sadık Gözek'in eşi ve 2 çocuğu koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'den dönemedi. Gözek de 20 Mart günü Londra'daki ailesinin yanına gitti. Kentteki 2'nci gününde hastalanan Gözek ve eşi koronavirüse yakalandı.
'DOKTORA TÜRKİYE'DEKİ GİBİ ULAŞMAK İMKANSIZ'
Kendisinin ve eşinin hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Gözek, halen tedavilerinin sürdüğü Londra´daki evinden yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Evde izole şekilde yaşadıklarını ve doktorlarla telefon ile görüştüklerini ifade eden Sadık Gözek, şunları kaydetti:
"Eşimin ve çocuklarımın Londra´da yaşamaları ve o tarihte uçuşların kapanması sebebiyle THY´nin son seferlerinde Londra´ya geldim. Aslında Koronavirüs İngiltere´de (UK) TR´den daha büyük bir yayılım göstermişti ancak bu kadar hızlı kapacağım hiç aklıma gelmemişti. Geldikten 2 gün sonra eşim nefes darlığı, yorgunluk ve tat/koku alma duyu kaybı yaşadı. Bende de hafif burun akıntısı ile başlamıştı. Ertesi gün bende de tat/koku alma tamamen gitti, yorgunluk başladı ve her ikimizde ateş başladı. Hemen NHS´i (National Health Service) aradık uzun bir süreçten sonra sekreter doktora (doktora TR gibi rahat ulaşman imkansız hele uzman doktora) sordu ve 4 saatte bir parasetomol, bol C vitamini, limon ve bal gibi önerilerde bulundular ve kendimizi izole etmemizi istediler. Maalesef, İngiltere'de sağlık sistemi ücretsiz ama hizmetlerine ulaşma çok kötü. Eğer yerde sürünüyor olmazsan seni kabul etmiyorlar ve tedavinin evde devam etmesini istiyorlar. Bizleri test yapmadan doğrudan pozitif kabul ediyorlar, evde izolasyon yapmamız en doğrusu diye düşündük. Hem çocukları nereye bırakacaksın hem de seni hastanede nasıl bir ortam bekliyor bilemiyorsun. (NHS çalışanları gerçekten yoğun çalışıyorlar personel sayıları da yeterli değil ama ülkemizin sağlık sistemi altyapısı inanın şu anda dünyada birçok ülkede yok). Neredeyse 2 hafta olacak önce ateş, yorgunluk, kas eklem ağrısı, tat-koku almama, öksürük eşlik ederek devam etti. Ateşim 12 gün sürdü ve öksürüğüm hala devam ediyor. Tedavide bol parasetomol, antibiyotik olarak azitromisin ve bol vitamin ile bol meyve, bal-propolis ve bitki çayları... Bugün daha iyiyim ama vücut direncini kaybedince her şeyden hızla etkileniyor, sağ omuz ve eklemlerim hafif bir terleme sonrası tutuldu, inanılmaz ağrım var parafon kullanıyorum. Allah´ın izni ile bu da geçecek."
'SİGARA İÇİYORSANIZ BIRAKIN'
Sigara içmenin virüsün etkisini artırdığını kaydeden Gözek, "Herkese tavsiyem; sigara içiyorsanız lütfen bırakın. Ben 45 yaşındayım 11 yıl oldu sigarayı bırakalı ama belki de bu kadar zor geçirmemin en büyük etkilerinden birisi de bu lanet sigaraydı ama iyi ki bırakmışım ya hala içiyor olsaydım?" dedi.
'ÇOCUKLAR DA SEMPTOM GÖRÜLMEDİ'
Çocuklarda virüs semptomlarının görülmediğini anlatan Gözek, "Çok şükür çocuklarımızda, 9 ve 11 yaşındalar, hiçbir semptom olmadı. Mesafeyi koruma şansımız olmadı, evin içinde ne yersek beraber yedik. Ama onların iyi bir virüs taşıyıcısı olduğunu unutmayın. Ben hayatımda bu kadar uzun süren bir ateş, öksürük, tat-koku alma kaybı görmedim eğer sizde de varsa önce tedbirinizi alın, evde kendiniz yenmeye çalışın, eğer semptomlar ciddi artıyorsa doktora gidin ve karşıdakini de düşünerek, tedbirinizi alarak gidin. Ben izolasyona tam iyileşene kadar devam edeceğim. Çünkü sadece kendimi değil karşıdakileri de düşünmem lazım. Allah başta ülkem ve İngiltere olmak üzere tüm dünyadan bu virüsün kalkmasını nasip eylesin. Dualarınızı esirgemeyin Allah hepinize sağlık versin" ifadelerini kullandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-04-06 14:52:17

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