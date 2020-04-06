Başkan Fadıloğlu’nun Berat Kandili mesajı Fadıloğlu: “Ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Fadıloğlu’nun Berat Kandili mesajı Fadıloğlu: “Ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır”

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Başkan Fadıloğlu’nun Berat Kandili mesajı Fadıloğlu: “Ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir.
Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Allah’ın affına erebilmek için affetme günüdür. Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan uzak kalmayı öğretir.
Yapılan duaların, Allah’a arz edileceği ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umudu, huzuru müjdeleyen bu aylar; ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.
Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir.
Böylesi mübarek bir gecede toplumsal sorumluluklarımızın farkına varıp, tahammül ve hoşgörü içerisinde birbirimizi severek, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürmek, güzel olanı paylaşmak bizler için birer fırsattır. Bu gecede, insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır. Bu duygularla tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.
Allah, bugünlerde insanlığın üzerinde kara bir bulut gibi dolaşan korona virüs salgınından bizleri muhafaza eylesin. Bugüne kadar korona virüsten ölenlere Allah’tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifa diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nizip'te 14 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Nizip'te 14 ev karantinaya alındı
İngiltere'deki ailesinin yanına gitti, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER İngiltere'deki ailesinin yanına gitti, koronavirüse ...
Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı
YEREL HABERLER Yedi başak Ramazan çalışmalarını erkene aldı
Köylüler hurdacı ve seyyar satıcılara girişi yasakladı
YEREL HABERLER Köylüler hurdacı ve seyyar satıcılara girişi ...
(Görüntülü) Mahalleli kendini karantinaya aldı, ev ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mahalleli kendini karantinaya aldı, ev ...
Büyükşehir’in hijyen seferberliği devam ediyor 774 mahalle 17 bin litre ilaçla enfeksiyondan arındırıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in hijyen seferberliği devam ediyor 774 ...
Mahalleli kendini karantinaya aldı, ev ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Mahalleli kendini karantinaya aldı, ev ziyaretleri ...
Korona virüs Gaziantep’te meydanları boşalttı
YEREL HABERLER Korona virüs Gaziantep’te meydanları boşalttı
Şahin’den berat kandili mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den berat kandili mesajı
Yaşlıların maaşını Kaymakam bizzat evlerine götürdü
YEREL HABERLER Yaşlıların maaşını Kaymakam bizzat evlerine götürdü
Kılıç’tan berat kandili mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan berat kandili mesajı
Koruyucu sağlık sarf malzemelerini Gaziantepli sanayiciler üretilecek
YEREL HABERLER Koruyucu sağlık sarf malzemelerini Gaziantepli ...
Şahinbey sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Şahinbey sokak hayvanlarını unutmadı
İslahiye ve Nurdağı’nda korona virüse geçit yok
YEREL HABERLER İslahiye ve Nurdağı’nda korona virüse geçit yok
Şahinbey'in temizlik ordusu görev başında Şahinbey Belediyesinin korona virüsü tedbirleri göz doldurdu
YEREL HABERLER Şahinbey'in temizlik ordusu görev başında Şahinbey ...
Kaymakam Mutlu uygulama noktalarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu uygulama noktalarında incelemelerde ...
Korona virüse ‘vefa’ ile önlem 86 yaşındaki Güzelcecan’ın evi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Korona virüse ‘vefa’ ile önlem 86 yaşındaki ...
Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
(Görüntülü) Kameradan belirlenerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kameradan belirlenerek yakalanan 3 ...
Araban Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Araban Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Belediye Başkanı Doğru’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğru’dan Berat Kandili mesajı
Yeni korona virüs salgınında bilgi kirliliği SANKO Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Öztürk: “Yeni korona virüs salgınında bilgi kirliliğine maruz kalmak felaketleştirme eğilimini körüklüyor”
YEREL HABERLER Yeni korona virüs salgınında bilgi kirliliği SANKO Üniversitesi Dr. ...
Gaziantep'te uyuşturucuya 3 ayda 283 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucuya 3 ayda 283 tutuklama
Kameradan belirlenerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenerek yakalanan 3 hırsızlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X