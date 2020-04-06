Başkan Fadıloğlu’nun Berat Kandili mesajı Fadıloğlu: “Ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir.

Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Allah’ın affına erebilmek için affetme günüdür. Berat; bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı, onlardan uzak kalmayı öğretir.

Yapılan duaların, Allah’a arz edileceği ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umudu, huzuru müjdeleyen bu aylar; ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

Ramazan ayının müjdecisi olan, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili; Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir.

Böylesi mübarek bir gecede toplumsal sorumluluklarımızın farkına varıp, tahammül ve hoşgörü içerisinde birbirimizi severek, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürmek, güzel olanı paylaşmak bizler için birer fırsattır. Bu gecede, insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır. Bu duygularla tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Allah, bugünlerde insanlığın üzerinde kara bir bulut gibi dolaşan korona virüs salgınından bizleri muhafaza eylesin. Bugüne kadar korona virüsten ölenlere Allah’tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifa diliyorum.”

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