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Gaziantep'te moral ve motivasyon etkinliği

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında gelen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü'nde karantinada tutulan 684 Türk vatandaşına, "Moral ve Motivasyon Etkinliği" düzenledi.

Gaziantep'te moral ve motivasyon etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yurt dışında gelen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü’nde karantinada tutulan 684 Türk vatandaşına, “Moral ve Motivasyon Etkinliği” düzenledi.
Çin'dee ortaya çıkan ve kısa süre içinde küresel bir salgın haline dönüşüp dünya gündemine oturan korona virüs salgını nedeniyle insanların yaşam şartlarında meydana gelen dönüşümler her geçen gün ilerlerken salgının yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla alınan tedbirler de arttırıldı. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Cezayir’den Türkiye’ye girişi yaparak şehre gelen ve Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü’nde karantinaya alınan 684 kişi için bando ekibiyle mini bir konser verdi, misafirlere moral depoladı. Corona Virüs’ün bulaşmasını engellemek ve tedbiri elden bırakmamak adına ulusal çapta gözetilen hassasiyet gereği, 1 haftadır karantinada tutulan yüzlerce vatandaş, bando ekibiyle adeta bir müzik şöleni yaşadı, motive oldu.
Pencerelerde konsere eşlik eden karantinadaki vatandaşlar, bando ekibinin organize ettiği etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini dile getirerek, vatan topraklarına giriş yapmalarının ardından yaşadıkları olumsuz durumun son bulduğunu ve her şeyin giderek daha iyiye gittiğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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