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Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu Korona virüs Gaziantepli kebapçıları vurdu

İHA

Korona virüs salgını, gastronomi kenti Gaziantep'teki kebapçıları vurdu. Yaşanan sakinlik nedeniyle Gaziantep Kalesi civarında bulunan kebapçılarda ocaklar tütmez oldu.

Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu Korona virüs Gaziantepli kebapçıları vurdu

Korona virüs salgını, gastronomi kenti Gaziantep’teki kebapçıları vurdu. Yaşanan sakinlik nedeniyle Gaziantep Kalesi civarında bulunan kebapçılarda ocaklar tütmez oldu.
Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyanın dört bir yanına yayılan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını Gaziantepli kebapçıları da vurdu. UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk gastronomi şehir olarak seçilen ve bu özelliğiyle yerli, yabancı binlerce turisti ağırlayan Gaziantep’te sessizlik hakim.
Kentte özellikle Gaziantep Kalesi civarında 365 gün binlerce vatandaşın kebap keyfi yaptığı noktalarda artık kebap dumanı tütmez oldu. Gün boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan kale altındaki kebapçılar, günde 1520 civarı vatandaşa sadece paket servisi yaparak hizmet verebiliyor. Duman altı görüntüsüyle bilinen Gaziantep Kalesi civarındaki sakinlik dikkat çekiyor.

Vatandaşlar şaşkın
Yaşanan durumun kendisini çok şaşırttığını söyleyen Yunus Bilen isimli vatandaş, “Normalde buralar insanlarla dolu olurdu, tıklım tıklım olurdu ama şuan kimse yok. Toplasan 1520 kişi alanda ya var ya da yok. Dışarı çıkanlarda işi gücü olan insanlar zaten. Ben de çalışıyordum, canım kebap çekince paket olarak almaya geldim” dedi.
Murat Yatmaz isimli vatandaş ise kale altındaki sessizliğin ve sakinliğin üzücü olduğunu vurgulayarak, “Burası Gaziantep’in yemek merkezlerinden biri ve normalde tıklım tıklım olurdu. Şu an kimse yok. Bir an önce inşallah bu virüs biter. Allah aydınlığa çıkarsın bizi” ifadelerini kullandı.

Kebapçılar üzgün
Kale altında ciğer kebap yapan Mustafa Bozgeyik isimli iş yeri sahibi, “Bu virüs belası çıktığından beri akşama kadar 1520 müşterimiz ya geliyor ya da gelmiyor. Normalde burada şu an ortalama 150200 civarı müşterimiz olurdu, tıklım tıklım olurdu burası. Kebap başkenti Gaziantep’te virüs nedeniyle artık kebap dumanı tütmüyor” dedi.
Nejdet Kılınçoğlu isimli kebapçı ise “Biz gastronomi şehriyiz. Normalde yurt dışından ve yurt içinde çok sayıda turist ağırlıyoruz ama şuan durumumuz bu. Korona virüs bizi yüzde 99 etkiledi. Şu anda tam öğle saatindeyiz ve normalde burada kıymet kopardı, müşteriye yetişemezdik ama şuan her taraf bomboş. Korona geldi kebap bitti resmen” ifadelerini kullandı.
Gaziantepli Kebapçı Yalçın da, “Virüs muhabbeti nedeniyle ocaklarımız tütmüyor. Gastronomi şehri Gaziantep’te kebap dumanları tütmüyor artık. Sadece paket servis yapabiliyoruz. Umarım tez zamanda bu durum sona erer” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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