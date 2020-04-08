SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci polis haftasını kutladı

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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. Yılını kutladı.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın huzur ve düzenin sürekliliğini sağlamak için fedakarca görev yaptığını belirten Dr. Kileci, “Türk Polis Teşkilatımızın 175. yılını gururla kutluyoruz” dedi. Dr. Kileci, “Toplumsal düzenin devamlılığı için büyük bir özveriyle ve fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarından şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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