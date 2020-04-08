(Görüntülü) İslahiye?de maskesiz vatandaşlar semt pazarına alınmadı

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GAZİANTEP?in İslahiye İlçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında semt pazarına maskesi olmayanların girişine izin verilmedi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle İslahiye?de kurulan pazar alanında sıkı tedbirler alındı. Barikat kurulan pazara girmek isteyenlerin maskesi olup olmadığı kontrol edildi. Pazarda tezgahların gerisinden alışverişlerini yapanlar da görevliler tarafından sık sık sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-08 14:27:01<br>

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