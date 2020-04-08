Gaziantep'te 634 araç 'kara liste'ye alındı

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'e farklı kentlerden gelen ve araç plaka tanıma sisteminden tespit edilerek 'kara liste'ye alınan 634 aracın 14 gün karantina süresince takip edilmesine başlandı.<br>Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep'e farklı kentlerden gelen 634 aracın plaka tanıma sisteminden tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındığı belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kentlerden gelen 634 aracın 14 gün süreyle kara listeye eklenerek takip edildiği belirtilen açıklamada, gözlem süresini ihlal eden 92 araç hakkında ise işlem yapıldığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-04-08 14:58:29<br>

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