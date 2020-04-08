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Yeme içme sektöründe ciro kayıp oranı yüzde 70'i aştı

İHA

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, korona virüs salgını nedeniyle gastronomi kenti ülkedeki yeme içme sektöründe ciro kayıplarının yüzde 70 oranını aştığını söyledi.

Yeme içme sektöründe ciro kayıp oranı yüzde 70'i aştı

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, korona virüs salgını nedeniyle gastronomi kenti ülkedeki yeme içme sektöründe ciro kayıplarının yüzde 70 oranını aştığını söyledi.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu yeni tip korono virüs (Kovid19) salgının yeme içme sektörüne olan etkilerini değerlendirdi. Acıoğlu sektördeki ciro kayıplarının yüzde 70’i aştığını kaydetti. Aynı zamanda GTO 8 Nolu Cafe Restoran Catering Hizmetleri Meslek Komite Üyesi olan Uğur Acıoğlu yaşanan sürecin bölgen için turizm sezonu olması ve uzaktan çalışma imkanı olmaması sebebiyle en çok etkilenen sektörlerinden biri olduğunu kaydederek, "Yaşam kalitesinin düşmemesi için sektörün desteklenmesi gerek” dedi. Gastronomi kenti Gaziantep'te de sektörün zor durumda olduğunu anlatan Uğur Acıoğlu yaptığı değerlendirmede, "Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki COVID19 salgını yeme içme sektöründe yüzde 70’in üzerinde ciro kayıplarına neden oldu. Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı salgının yayılmasını önlemek amacı ile lokanta ve restoranlara ilişkin kısıtlamalar getirdi. Türkiye’de bu sektörde 50 binin üzerinde işletme var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sektörde büyük ciro kaybı yaşanmakta. Öte yandan yeme içme sektörü bir gastronomi kenti olan Gaziantep ve çevre illerde ticari hayatın bel kemiği. Üstelik şu an bölgemiz için turizm sezonu. Ama baklavacılarımız, kebapçılarımız, beyrancılarımız, kartmercilerimiz yani birçok lezzet durağı kapalı. Bu sektörde sadece Odamıza kayıtlı 400’ün üzerinde işletme var. Bu yüzlerce aile, binlerce kişinin ekmek kapısı demek. Uygulanan bu kısıtlamalar toplum sağlığı için alınması gereken tedbirlerdir. Ancak faaliyetlerini durdurmak ya da azaltmak zorunda kalan binlerce işletme ekonomik açıdan zor durumda. Ayrıca bizim faaliyet alanımız uzaktan çalışmaya da elverişli değil. Toplum sağlığını korurken, toplumun salgın tehlikesi geçtikten sonra yaşam kalitesinin düşmemesi, gelir kaynaklarını kaybetmemesi için bahse konu işletmeler için özel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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