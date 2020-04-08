Şahinbey'de uzaktan eğitimler devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şahinbey'de uzaktan eğitimler devam ediyor

İHA

Şahinbey'de uzaktan eğitimler devam ediyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan sosyal tesislerde eğitim gören öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında internetten canlı yayında eğitim görmeye devam ediyor.
Şahinbey Belediyesine bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi öğrencilerine sınıf ortamını aratmadan eğitimine devam eden eğitimciler, canlı yayında öğrenciler eğitim veriyorlar. Yayına bağlanan öğrenciler sınıf ortamında olduğu gibi öğretmen ile birlikte ders işlerken akıllarına takılan soruları da sorup cevap alabiliyorlar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsü nedeniyle eğitime uzaktan erişimlerle devam edildiğini ifade etti. Tahmazoğlu, öğrencilerin eğitme ara vermeden devam ettiğini belirterek, “Korona salgını nedeniyle ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde öğrencilerimiz uzaktan eğitimle ders çalışabiliyorlar. Şahinbey Belediyemize bağlı sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin eğitimlerinin devamını sağlamak adına öğretmenlerimiz sosyal medya üzerinden eğitim veriyorlar. Bunun yanı sıra internet üzerinden canlı bağlantılar ile ders verilip sorular soru biliyorlar. Böylece öğrencilerimiz eğitimlerine ara vermeden destek oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeme içme sektöründe ciro kayıp oranı yüzde 70'i aştı
YEREL HABERLER Yeme içme sektöründe ciro kayıp oranı yüzde 70'i aştı
Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı
YEREL HABERLER Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat ...
(Görüntülü) 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğe talep arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğe talep ...
Gaziantep'te 634 araç 'kara liste'ye alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 634 araç 'kara liste'ye alındı
Gaziantep'te sağlı personeline tatlı dopingi
YEREL HABERLER Gaziantep'te sağlı personeline tatlı dopingi
(Görüntülü) İslahiye?de maskesiz vatandaşlar semt pazarına alınmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye?de maskesiz vatandaşlar semt ...
(Görüntülü) Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli ...
Başkan Doğru’dan Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Polis Haftası mesajı
GTO’dan bankalara çağrı Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: "Düzlükte herkes dost”
YEREL HABERLER GTO’dan bankalara çağrı Gaziantep Ticaret Odası ...
6 yıldır hayalini kurduğu tekerlekli sandalyeye kavuştu
YEREL HABERLER 6 yıldır hayalini kurduğu tekerlekli sandalyeye ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci polis haftasını kutladı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci ...
Gaziantep FK’da futbolculara seyahat izni verildi Gaziantep’te dört futbolcusu ülkesine 7 futbolcu memleketine gitti
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da futbolculara seyahat izni ...
Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı
Gaziantep FK, 5 Mayıs´a kadar izinli
YEREL HABERLER Gaziantep FK, 5 Mayıs´a kadar izinli
Araban Belediyesinde Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Araban Belediyesinde Korona virüs tedbirleri
Korona virüs Gaziantep’in tarihi mekanlarını sessizliğe bürüdü
YEREL HABERLER Korona virüs Gaziantep’in tarihi mekanlarını ...
(Görüntülü) İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı ...
Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu Korona virüs Gaziantepli kebapçıları vurdu
YEREL HABERLER Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez ...
(Görüntülü) Gaziantep 'Evde Kal' çağrısına uydu meydanlar boş kaldı (DRONE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep 'Evde Kal' çağrısına uydu ...
Gaziantepliler, 'evde kal' çağrılarına uydu
YEREL HABERLER Gaziantepliler, 'evde kal' çağrılarına uydu
İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor
YEREL HABERLER İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor
Yaşlıların evlerini özel kıyafetli ekipler temizliyor
YEREL HABERLER Yaşlıların evlerini özel kıyafetli ekipler temizliyor
Reel sektörden çağrı
YEREL HABERLER Reel sektörden çağrı
Kadooğlu Holding’ten anlamlı destek
YEREL HABERLER Kadooğlu Holding’ten anlamlı destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X