Araban'da 745 kişiye biner TL para dağıtıldı

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Araban ilçesindeki ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ çalışmalarına aralıksız devam ederek salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Gaziantep’in Araban ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor. İlçenin her noktasındaki vatandaşların ayağına giden Vefa Sosyal Destek Grubu, bazı yaşlı vatandaşların maaşını evine götürürken, bazı evlerde temizlik yaparak gıda paketi yardımında bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Araban'da faaliyet gösteren ’Vefa Sosyal Destek Grubu’ tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki son çalışmalarında 4 gıda paketi, 8 kişiye maaş çekme, 89 evde temizlik, 125 eve sıcak yemek, 20 kişiye sağlık hizmeti, 745 kişiye 1.000 TL para dağıtımı yaptı. Grupta yer alan arkadaşlarımız tüm isteklerinde yaşlılarımızın yanında olmaya devam ediyor. Vefa grubunda ki tüm personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.