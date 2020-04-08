Hamilelikte korona virüs tedbirleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamilelikte korona virüs tedbirleri

İHA

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Ebru Ersoy, Korona virüs (Kovid19) enfeksiyonunun hamile kadınlar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler vererek, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Hamilelikte korona virüs tedbirleri

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Ebru Ersoy, Korona virüs (Kovid19) enfeksiyonunun hamile kadınlar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler vererek, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Ersoy, Gebelerin korona virüse karşı korunmak için önlemler almaları gerektiğini ve olası semptomları sağlık uzmanlarına bildirmelerinin önemli olduğunu belirtti.
Hamilelerin gebelik takibini aksatmamaları gerektiğini belirten Op. Dr. Ebru Ersoy, salgın günlerinde gebelerin mümkün olduğunca evden çıkmaması gerektiğini, bu süreçte hamilelerin doktorlarıyla irtibata geçip, muayene ve kontrol günlerini tekrar gözden geçirmelerinin faydalı olacağını kaydetti. Doğumu yakın zamanda gerçekleşecek olan gebelere de tavsiyede bulunan Op. Dr. Ersoy, "Özellikle doğumu yakın olan gebelerimizin hastaneye gelmeleri diğer gebelerimize göre daha sık olacaktır. Normal şartlarda da doğumu yaklaşan her gebenin doktor kontrolleri de sıklaşmakta bu periyod korona virüs salgınından önce de sonra da bu şekilde devam etmektedir. Çünkü olası bir risk durumunda anne ve bebeğin olası olumsuz durumunda anında müdahale edebilmek için kontroller sıklaştırılmalıdır. Bu konularda doktorunuzla iletişim durumunda olmanız siz ve bebeğiniz için daha faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı. Gebelerin korona virüs enfeksiyonundan korunmaları için yapılması gerekenler hakkında ise, vücut direncini sadece salgın günlerinde değil, her zaman diri tutulması gerektiğini kaydetti. Dr. Ersoy, "Özellikle C vitamini ve protein bakımından zengin olan portakal ve diğer narenciye ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri, yağsız kırmızı et, balık, yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlere ağırlık vermeliyiz. Pazardan veya marketten aldığımız meyve ve sebzeleri her zamankinden daha dikkatli ve bol suyla yıkamalıyız. Bunların dışında, en gerekli olan faktörün su olduğunu, suyu bol bol tüketmek gerektiğini bilmeliyiz. Sıvı tüketimin fazlalığı anne ve bebek açısından oldukça yararlıdır. Diğer korunma yöntemi ise; kalabalık yerlerden uzak durmalıyız. İnsanların yoğun kullandığı yerlerdeki yüzeylere temas etmemeli, virüsün yüzeylerde ve havada canlı kalabildiğini unutmamalıyız. Kalabalık yerlerde bulunmamız zorunluysa, etrafa mümkün olduğunca dokunmamalı, mümkünse salgının yoğunlaştığı şu günlerde bu ortamlarda yüzümüze maske takmalıyız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban'da 745 kişiye biner TL para dağıtıldı
YEREL HABERLER Araban'da 745 kişiye biner TL para dağıtıldı
Gaziantep'te caddelere korona darbesi
YEREL HABERLER Gaziantep'te caddelere korona darbesi
Fadıloğlu pazarcı esnafına maske dağıttı Fadıloğlu korona virüs ile ilgili uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Fadıloğlu pazarcı esnafına maske dağıttı Fadıloğlu ...
Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonları denetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonları ...
Gaziantep'te yasağı ihlal eden 694 araç kara listede
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasağı ihlal eden 694 araç kara listede
Şahinbey'de uzaktan eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de uzaktan eğitimler devam ediyor
Yeme içme sektöründe ciro kayıp oranı yüzde 70'i aştı
YEREL HABERLER Yeme içme sektöründe ciro kayıp oranı yüzde 70'i aştı
Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı
YEREL HABERLER Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat ...
(Görüntülü) 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğe talep arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğe talep ...
Gaziantep'te 634 araç 'kara liste'ye alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 634 araç 'kara liste'ye alındı
Gaziantep'te sağlı personeline tatlı dopingi
YEREL HABERLER Gaziantep'te sağlı personeline tatlı dopingi
(Görüntülü) İslahiye?de maskesiz vatandaşlar semt pazarına alınmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye?de maskesiz vatandaşlar semt ...
(Görüntülü) Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli ...
Başkan Doğru’dan Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Polis Haftası mesajı
GTO’dan bankalara çağrı Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: "Düzlükte herkes dost”
YEREL HABERLER GTO’dan bankalara çağrı Gaziantep Ticaret Odası ...
6 yıldır hayalini kurduğu tekerlekli sandalyeye kavuştu
YEREL HABERLER 6 yıldır hayalini kurduğu tekerlekli sandalyeye ...
SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci polis haftasını kutladı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci ...
Gaziantep FK’da futbolculara seyahat izni verildi Gaziantep’te dört futbolcusu ülkesine 7 futbolcu memleketine gitti
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da futbolculara seyahat izni ...
Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde korona önlemleri arttırıldı
Gaziantep FK, 5 Mayıs´a kadar izinli
YEREL HABERLER Gaziantep FK, 5 Mayıs´a kadar izinli
Araban Belediyesinde Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Araban Belediyesinde Korona virüs tedbirleri
Korona virüs Gaziantep’in tarihi mekanlarını sessizliğe bürüdü
YEREL HABERLER Korona virüs Gaziantep’in tarihi mekanlarını ...
(Görüntülü) İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı ...
Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez oldu Korona virüs Gaziantepli kebapçıları vurdu
YEREL HABERLER Gastronomi kenti Gaziantep’te kebap dumanı tütmez ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X