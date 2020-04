Hamilelikte korona virüs tedbirleri

Medicalpark Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Ebru Ersoy, Korona virüs (Kovid19) enfeksiyonunun hamile kadınlar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler vererek, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ebru Ersoy, Gebelerin korona virüse karşı korunmak için önlemler almaları gerektiğini ve olası semptomları sağlık uzmanlarına bildirmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Hamilelerin gebelik takibini aksatmamaları gerektiğini belirten Op. Dr. Ebru Ersoy, salgın günlerinde gebelerin mümkün olduğunca evden çıkmaması gerektiğini, bu süreçte hamilelerin doktorlarıyla irtibata geçip, muayene ve kontrol günlerini tekrar gözden geçirmelerinin faydalı olacağını kaydetti. Doğumu yakın zamanda gerçekleşecek olan gebelere de tavsiyede bulunan Op. Dr. Ersoy, "Özellikle doğumu yakın olan gebelerimizin hastaneye gelmeleri diğer gebelerimize göre daha sık olacaktır. Normal şartlarda da doğumu yaklaşan her gebenin doktor kontrolleri de sıklaşmakta bu periyod korona virüs salgınından önce de sonra da bu şekilde devam etmektedir. Çünkü olası bir risk durumunda anne ve bebeğin olası olumsuz durumunda anında müdahale edebilmek için kontroller sıklaştırılmalıdır. Bu konularda doktorunuzla iletişim durumunda olmanız siz ve bebeğiniz için daha faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı. Gebelerin korona virüs enfeksiyonundan korunmaları için yapılması gerekenler hakkında ise, vücut direncini sadece salgın günlerinde değil, her zaman diri tutulması gerektiğini kaydetti. Dr. Ersoy, "Özellikle C vitamini ve protein bakımından zengin olan portakal ve diğer narenciye ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri, yağsız kırmızı et, balık, yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlere ağırlık vermeliyiz. Pazardan veya marketten aldığımız meyve ve sebzeleri her zamankinden daha dikkatli ve bol suyla yıkamalıyız. Bunların dışında, en gerekli olan faktörün su olduğunu, suyu bol bol tüketmek gerektiğini bilmeliyiz. Sıvı tüketimin fazlalığı anne ve bebek açısından oldukça yararlıdır. Diğer korunma yöntemi ise; kalabalık yerlerden uzak durmalıyız. İnsanların yoğun kullandığı yerlerdeki yüzeylere temas etmemeli, virüsün yüzeylerde ve havada canlı kalabildiğini unutmamalıyız. Kalabalık yerlerde bulunmamız zorunluysa, etrafa mümkün olduğunca dokunmamalı, mümkünse salgının yoğunlaştığı şu günlerde bu ortamlarda yüzümüze maske takmalıyız" diye konuştu.

