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Asılsız ihbarla çağırdıkları polislerin günlerini kutladılar

DHA

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, bir grup esnaf parkta doğum günü kutlandığı yönünde asılsız ihbara gelen polislerin günlerini kutlayıp, tatlı ikramında bulundu. Atatürk Mahallesi'nde iş yeri bulunan bir grup esnaf, Polis Haftası nedeniyle 155 ihbar hattını arayarak, mahalledeki parkta 10 kişilik kalabalığın sosyal mesafeye aldırış etmeden doğum günü kutladığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bu sırada parkta sosyal mesafe kurallarına uygun hareket eden maske ve eldiven takan esnaf, polisleri meşale yakıp alkışlarla karşıladı....

Asılsız ihbarla çağırdıkları polislerin günlerini kutladılar

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, bir grup esnaf parkta doğum günü kutlandığı yönünde asılsız ihbara gelen polislerin günlerini kutlayıp, tatlı ikramında bulundu.<br>Atatürk Mahallesi'nde iş yeri bulunan bir grup esnaf, Polis Haftası nedeniyle 155 ihbar hattını arayarak, mahalledeki parkta 10 kişilik kalabalığın sosyal mesafeye aldırış etmeden doğum günü kutladığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bu sırada parkta sosyal mesafe kurallarına uygun hareket eden maske ve eldiven takan esnaf, polisleri meşale yakıp alkışlarla karşıladı. Polisler, sürprizle şaşkınlık yaşarken, iş yeri sahipleri günlerini kutladıkları polislere künefe ikram etti.<br>Polisler de kendilerine sürpriz hazırlayan esnafa teşekkür ederek, sosyal mesafeyi korudukları ve kişisel tedbirleri aldıkları için kutladı DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-04-09 11:24:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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