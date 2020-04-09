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GTB Başkanı Mehmet Akıncı, iş dünyasının taleplerini Hisarcıklıoğlu’na iletti

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, iş dünyasının taleplerini Hisarcıklıoğlu’na iletti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, başkanlığında gerçekleştirilen toplantının son derece verimli geçtiğini vurgulayan GTB Başkanı Akıncı, görüşmede korona virüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler, sonuçlanan çalışmalar ve mevcut ekonomik duruma ilişkin istişarelerde bulunduklarını ifade etti.
Video konferans sitemi aracılığıyla düzenlenen toplantının son bölümünde ise Gaziantep iş dünyasının sorun ve beklentilerini yazılı olarak TOBB aracılığıyla ilgili makamlara ilettiklerini kaydeden Akıncı, ayrıca özel bankalardan kredi kullanımına yönelik reel sektörden gelen taleplerinde gündeme getirildiğini söyledi.
Kamu bankalarının bu süreçte üstlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Akıncı, “Tüm dünya Korona virüs salgınına bağlı olarak oldukça zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizde de kendisini hissettiren salgına bağlı olarak birçok işletme zorunlu olarak faaliyetlerinde kısıtlamaya gitti. Devletimiz bu manada ekonomik etkileri kontrol altına almak amacıyla iş dünyasına yönelik önemli kararlar alarak bunları kısa sürede hayata geçirdi. Bu tedbirlerin temelinde ise vergi ertelemeleri, düşük maliyetli krediler ve kısa çalışma ödeneği gibi çeşitli destekler yer almakta. Böylesi bir zor dönemde istihdamın korunması ve üretimin süreçten en asgari şekilde etkilenmesini sağlayacak uygulamaları faaliyete geçirmek ekonomimiz adına hayati önem taşıyor. Dünya ekonomisi artık korona virüs öncesi ve sonrası olarak değerlendirilmeye başlandı ve bu eksende yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Bu süreçten güçlü bir şekilde çıkarak yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmemiz için hep birlikte elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. KGF’nin kefalet kapasitesini 500 milyar liraya çıkardığı bu dönemde özellikle özel bankalarımızın reel sektörümüzün daha fazla yanında yer almasını ve onları desteklemesini istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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