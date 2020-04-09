Güvercin hırsızları polisten kaçamadı

"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 23 Mart ve 5 Nisan’da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Şahinbey ilçesinde meydana gelen bir iş yerinden hırsızlık ve güvercin hırsızlığı olayları ile ilgili yakalan 3 şüpheli şahıstan biri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.