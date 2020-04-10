Araban’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yılı kutlandı

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Gaziantep’in Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175’inci Kuruluş yıldönümü kutlandı.

Gaziantep’in Araban ilçesi Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz tarafından Hükumet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümünde Kovid19 salgını sebebiyle İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz ve beraberindeki polisleri hükumet konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde kabul etti. Kaymakam Mutlu, Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümünü pasta keserek kutladı.

İlçe Emniyet Amir Vekili Yılmaz ve beraberindekiler Araban ilçesi asri mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte şehitler için Kur'anı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

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