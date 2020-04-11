Yasağın en karlısı fırıncılar oldu, 2 saatte 1 günlük ekmek sattılar

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından ekmekleri vatandaşların evlerine kadar götüren fırıncılar normal zamanda bir günde sattığı ekmeği 2 saatte sattı.



İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 31 ili kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde fırıncılar ürettikleri ekmeği dağıttı. Sabah erken saatlere kadar hazırlık yapılan fırıncılar ekmeklerini servis araçlarını yükleyerek mahallelerde satışa başladı. Vatandaşların evlerine kadar ekmek götüren fırıncılar, yasaklardan önce bir günde sattıkları ekmeği yasaklardan sonra ise 2 saatte tüketti. Fırıncılar ürettikleri ekmeği satmanın sevincini yaşarken vatandaşlar ise ayağına kadar gelen ekmek nedeniyle fırıncılara teşekkür etti. Aracıyla ekmek satışı yapan Kadir Kulunç, vatandaşın ekmeksiz kalmaması için dün akşamdan beri çalıştıklarını söyledi. Tüm mahalleleri dolaşacaklarını ifade eden Kulunç, "Sokağa çıkma yasağı var. Vatandaş da bu yasağa uyuyor. Biz de ekmek fırıncı esnafı olarak vatandaşa hizmete başladık. Akşam geç vakte kadar ekmek dağıtacağız halkımıza. Vatandaşımız rahat olsun. Bizler hizmetimize mahalleleri dolaşarak devam edeceğiz. Dün akşam iki saatte sattığımız ekmeğimizi normal birkaç günde satıyorduk. Bugün de görevimize erken saatten başladık" diye konuştu.

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