(Görüntülü) Aynı araçtaki 6 kişiye toplam 19 bin lira ceza

<br>GAZİANTEP'te, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye toplam 19 bin 524 lira para cezası uygulandı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdüren polis ekipleri Şehreküstü Mahallesi'nde içerisinde 6 kişi olan bir otomobili durdurdu. Ekipler sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer TL, otomobilde de yüzde 50 doluluk kuralına uymadıkları için ayrı ayrı 104 TL ile toplamda 19 bin 524 lira para cezası uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-12 14:48:20<br>
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