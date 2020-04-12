(Görüntülü) Hayvansever aç kalan sokak hayvanlarını besledi

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GAZİANTEP?in İslahiye İlçesine,koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle hayvan sever dolaştıkları sokaklardaki hayvanları besledi.<br>Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği üyesi Bekir Şentürk, sokakları dolaşarak hayvanları besledi. Şentürk, yasakla birlikte sokakların boşalması ile hayvanların aç kaldığını belirterek, vatandaşlardan evlerinin önüne sokak hayvanları için yemek ve su bırakmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-12 14:49:51<br>

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