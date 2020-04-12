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ANKA ve CAHİDE sokak hayvanlarını besledi

İHA

ANKA ve CAHİDE sokak hayvanlarını besledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından sokak hayvanlarının aç kalmaması için Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ve Gaziantep Özel ANKA Hastanesi tarafından Gaziantep’in belirli noktalarına 2 tona yakın mama ve yemek artığı dağıtıldı.
Gaziantep’in içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE)ve Gaziantep Özel ANKA Hastanesi sokaktaki can dostlarımızın aç kalmaması için harekete geçti.
Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ve Gaziantep Özel ANKA Hastanesi iş birliği ile sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdikleri alanlarda besleme programı başlatıldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Dülük Baba, Alleben Göleti civarında bulunan kedi ve köpekler, Şehreküstü Meydanı, Kırkayak Parkı, Maarif Kavşağı, TamMed Hastanesi civarı, cami avluları, otoban kenarlarında ise güvercinler için yem atılarak onların beslenmesi sağlandı. Gaziantep’in çeşitli noktalarında kedi ve köpekler için yaklaşık 2 tona yakın mama ve yemek artığı, kuşlar için ise 5 farklı noktaya 50 şer kilo yem dağıtan ve su bırakan dernek görevlilerinin etrafını saran hayvanların sevinci görülmeye değerdi.
“Sokağa çıkmadan da hayat kurtarabilirsiniz”
Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Başkanı Gamze Aşnük, “Biz dernek olarak sokak canlarını ücretsiz tedavi etmenin yanı sıra zaten Gaziantep’teki birçok noktaya mama ve su bırakıyorduk. Salgın sonrası kafe ve restoranlar da kapanınca oradan beslenen hayvanlar aç kaldı. Bu nedenle daha fazla yere ulaşmamız gerekti. Zor günlerde herkesin duyarlı olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle ekmekler çöpe gitmesin. Her evde yemek sonrası sofralarda kalanlar oluyor, yemek artıklarının plastik kaplara koyup evin önüne bırakılması yeterli olur. Böylece sokaktaki kedi, köpek ve kuşlar aç ve susuz kalmamış olur. Diğer yandan vatandaşlarımız mahallelerinde bulunan kedi ve köpeklerin durumları ile ilgili Gaziantep Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve belediyeyi arayarak, yardım talep edebilirler” diye konuştu.
“Evcilleştirdiğimiz hayvanları aç bırakmaya hakkımız yok.”
CAHİDE Başkan Yardımcısı, Gaziantep ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, Avukat Tıp Uzman Doktoru Cengiz Bayram, “Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını, insanların sağlığını tehdit ederken sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiledi. Kapanan kafelerin, restoranların baktığı sokak hayvanları kendilerine bakanların kapısında umutla bekliyor. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte yiyecek bulmakta daha da sıkıntı yaşamaya başladılar. Kendimize bağımlı hale getirip, evcilleştirdiğimiz hayvanları aç bırakmaya hakkımız yok. Bu nedenle biz de sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını temin etmek istedik. Yoksa şehirler dolu sokaklar boşken ölecekler. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olarak CAHİDE Derneği’ne sokak hayvanlarına ulaştırsın diye hastanede artan yemekleri hep veriyorduk. Şimdi kuşlar için de yem alarak birlikte dağıtım yaptık. Bu zor günler geçene kadar CAHİDE Derneği’ne tam destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
“Hayvanlar koronavirüs bulaştırmaz, lütfen can dostlarınızı terk etmeyin”
Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Genel Sekreteri Suzan Gökpınar da, “Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve bilim insanları, koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde herhangi bir bulgu bulunmadığını söylemesine rağmen son günlerde Türkiye’de sokağa terk edilen evcil hayvan sayısında ne yazık ki çok artış var. Farklı ülkelerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve psikolojik olarak rahatlattığı için farklı ülkelerde hayvan sahiplendirmeleri artıp, barınakta hayvan kalmazken bizde durumun tam tersi olması çok ama çok üzücü. İnsanlar bu kadar acımasız olmamalı. Depremde enkazın altında kalınca bizi bulan, bekçi görevi gören ne olursa olsun bizi hiç terk etmeyen can dostlarımızı vefasızlık örneği göstererek ilk olağanüstü durumda terk etmemeliyiz. Terk edilmenin her canlıya aynı acıyı vereceğini unutmamalıyız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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