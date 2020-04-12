Polis sokak hayvanlarını unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekipleri sakak hayvanları için parklara yem bıraktı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 2 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra Gaziantepliler genel olarak yasağa uyarken, Nizip ilçesinde polis ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için parklara yem bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.