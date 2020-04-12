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İslahiye’de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye'de karşılık gördü.

İslahiye’de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye’de karşılık gördü.
Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye’de karşılık gördü. Normal dönemde kalabalık olan çarşı merkezinde esnafların neredeyse tamamının kapalı olduğu, toplu taşıma araçlarının çalışmadığı ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı görüldü. İlçe merkezinde toplamda 3 kişiye Hıfzıssıhha kararına muhalefetten ceza yazıldığı öğrenildi.
Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ve vatandaşların uyarıları dikkate almasında kolluk birimlerinin etkili olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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