Nurdağı’nda yasağa uyuldu sokaklar boşaldı

– Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında toplamda 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağa Nurdağı'ndaki vatandaşlar uydu. İlçedeki sokak ve caddeler yasak boyunca bomboş kaldı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağına Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan vatandaşların riayet ettiği görüldü. Yasak nedeniyle Nurdağlılar evlerinden çıkmazken, sokak, cadde ve meydanlar boşaldı. Şehirlerarası yolculuk yapanların uğrak yeri olan Nurdağı ilçesinin 48 mahallesinde ikamet eden yaklaşık 40 bin kişinin evlerinde kalması ile birlikte hayat durdu. Otomotiv sektörünün merkezi olan ilçede ülkenin bir çok iline araç satan esnafın da iş yerlerini kapatması ile bölgede tam bir sessizlik hakim sürdü.

Vatandaş zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı kentte toplamda yasağı delen 3 kişiye ceza yazıldı.

Vatandaşların tüm ihtiyaçları kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediye ekipleri tarafından temin edildi.

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